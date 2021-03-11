Популярная украинская блогерша Анастасия Покрищук похвасталась поклонникам, что сделала новые зубы

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша и участница шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрищук большая любительница эпатажа и крепкого словца. Девушка путем пластических операций сделала себе рекордно большое скулы, чем очень гордится. Она уже стала героиней многих сюжетов в программах о звездах и продолжает приумножать количество фолловеров в Instagram.

Так, недавно в своем микроблоге девушка опубликовала яркие снимки и похвасталась новыми белоснежными зубами. Очевидно, блогерша поставила себе виниры, и теперь ее зубы ровные и сверкают белизной. На новых фотографиях, которые Настя сделала сама, она запечатлела себя в туалете, пристроившись возле унитаза. И это не спроста – девушка заявила, что теперь ее зубы белее этого самого унитаза, что ее очень радует.

"Белее унитаза. Цель достигнута", - подписала фотографии Покрищук, улыбаясь на все 32 зуба, она выглядит по-настоящему счастливой. Поклонники девушки тут же кинулись обсуждать ее "обновки", засыпая комплиментами, некоторые заявили, что и себе хотят такую идеальную улыбку с белоснежными зубами.

Напомним, Звезда "Від пацанки до панянки" Покрищук удивила своим настоящим лицом: "Обалдеть, нормально же было".

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