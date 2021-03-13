Співак Іван Ганзера розповів, чому його відмовляли від фіналу, і що стоїть за його перемогою на шоу

Як повідомляє Politeka.net, молодий хлопець з села в Харківській області Іван Ганзера, який завжди хотів співати, став переможцем найпершого в Україні сезону талан-шоу "Голос країни" у 2011 році. Через 10 років після участі в інтерв'ю виданню theLime він розповів, чому його відмовляли від фіналу, і як поводяться тренери насправді.

За словами Івана, учасники, які часто не дійшли до фіналу, стають більш успішними, ніж переможці. Після шоу їм надходять хороші пропозиції від продюсерів і вони, не обмежені жорсткими контрактами за умовами талант-шоу, стають справжніми зірками першого ешелону. Ганзера каже, що йому теж такі пропозиції надходили, його відмовляли від фіналу, але він не погодився на це.

Що стосується тренерів, то артист зазначає, що вони зовсім не такі, якими здаються з екранів телевізорів. "Тоді у нас був один тренер, який на початку проекту зі своєю командою не працював зовсім. Все готував Костянтин Меладзе, а він приходив за годину до ефіру, сідав в крісло і розповідав, як важко вони працювали весь попередній тиждень, які вони молодці", - каже Іван і додає, що тоді зрозумів, що в реальності все зовсім не так, як виглядає на екрані.

Також Ганзера зазначив, що зараз "Голос країни" втратив свою самобутність і більше копіює Американський формат. "Взяти навіть поведінку тренерів - вона не типова для українців. Не знаю, може, вони самі переглянули американського "Голосу", але включіть його, і ви побачите, що у тренерів навіть інтонації схожі", - резюмує артист.

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