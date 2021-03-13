Певец Иван Ганзера рассказал, почему его отговаривали от финала, и что стоит за его победой на шоу

Как сообщает Politeka.net, молодой парень из села в Харьковской области Иван Ганзера, который всегда хотел петь, стал победителем самого первого в Украине сезона талан-шоу "Голос країни" в 2011 году. Спустя 10 лет после участия в интервью изданию theLime он рассказал, почему его отговаривали от финала, и как ведут себя тренеры на самом деле.

По словам Ивана, часто не дошедшие до финала участники становятся более успешными, чем победители. После шоу им поступают хорошие предложения от продюсеров и они, не ограниченные жесткими контрактами по условиям талант-шоу, стают настоящими звездами первого эшелона. Ганзера говорит, что ему тоже такие предложения поступали, его отговаривали от финала, но он не согласился на это.

Что касается тренеров, то артист отмечает, что они совсем не такие, какими кажутся с экранов телевизоров. "Тогда у нас был один тренер, который в начале проекта со своей командой не работал вовсе. Все готовил Константин Меладзе, а он приходил за час до эфира, садился в кресло и рассказывал, как тяжело они работали всю предыдущую неделю, какие они молодцы", - говорит Иван и добавляет, что тогда понял, что в реальности все совсем не так, как выглядит на экране.

Также Ганзера отметил, что сейчас "Голос країни" утратил свою самобытность и больше копирует американский формат. "Взять даже поведение тренеров – оно не типичное для украинцев. Не знаю, может, они сами пересмотрели американского "Голоса", но включите его, и вы увидите, что у тренеров даже интонации похожи", - резюмирует артист.

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