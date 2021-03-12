Підопічна Дмитра Монатіка, співачка Ліда Лі розтанула в руках спекотного красеня

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото зі своєї нової відео-роботи. На знімку співачка в прозорій чорній сукні довірилася красивому танцюристу, який тримав її міцними руками. Підкачаний брюнет, судячи з усього, справив на артистку сильне враження. Її новий кліп вже назвали заявкою на участь у «Танцях з зірками».

"#Зрозумій, я така щаслива, що моя нова робота відгукується у ваших серцях. #Ходить на просторах ваших інтернет-сторінок і #дивиться на YouTube і TV. Ви даруєте мені море приголомшливих емоцій! Щиро дякую за кожен ваш коментар, пост, сторіс", - підписала фото дівчина.

У коментарях молодій артистці залишили масу приємних слів і відгуків про нову пісню.

"Це тотальний захват! Якість і рівень", «ще як відгукується», «Просто браво", "а я щаслива за вас сьогодні. Це приголомшлива робота", "Ліда! Це захват", "щиро вітаю з шедевральною роботою", "Ліда, це прекрасна робота. Спасибі тобі за неї", "приголомшлива робота, очей не відірвати! Весь день на репіті! Ліда - ви в моєму сердечку назавжди!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що підопічна Монатіка з безсоромним розрізом до пояса здивувала, ефектно виставивши ніжку:"граціозно...".

Як повідомляла Politeka, напівроздягнена підопічна Монатіка змусила взвизгнути, хвацько застрибнувши на красеня: "Ух...".

Також Politeka писала, що підопічна Монатіка в міні-спідниці приголомшила дикими розвагами відразу з двома хлопцями: "сильніше тисніть...".