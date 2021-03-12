Подопечная Дмитрия Монатика, певица Лида Ли растаяла в руках знойного красавчика
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото со своей новой видео-работы. На снимке певица в прозрачном черном платье доверилась красивому танцору, который держал ее крепкими руками. Подкачанный брюнет, судя по всему, произвел на артистку сильное впечатление. Ее новый клип уже назвали заявкой на участие в «Танцях з зірками».
«#Пойми, я так счастлива, что моя новая работа откликается в ваших сердцах. #Ходит на просторах Ваших интернет-страниц и #Смотрит на YouTube и TV. Вы дарите мне море потрясающих эмоций! Искренне благодарю за каждый Ваш комментарий, пост, сторис», - подписала фото девушка.
В комментариях молодой артистке оставили массу приятных слов и отзывов о новой песне.
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«Это тотальный восторг! Качество и уровень», «Ещё как откликается», «Просто браво», «А я счастлива за Вас сегодня. Это потрясающая работа», «Лида! Это восторг», «Искренне поздравляю с шедевральной работой», «Лида, это прекраснейшая работа. Спасибо тебе за неё», «Потрясающая работа, глаз не оторвать! Весь день на репите! ЛИДА - вы в моем сердечке навсегда!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что подопечная Монатика с бесстыдным разрезом до пояса изумила, эффектно выставив ножку: "Грациозно…".
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