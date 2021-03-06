"Ох, коли ж"

Підопічна Дмитра Монатіка Ліда Лі станцювала під уривок свого нового треку, танцюючи зі стільцем

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала уривок відео, в якому станцювала під свій новий трек.

Дівчина одягла топ тілесного кольору і темну спідницю в підлогу з розрізом до пупка. Ліда Лі ефектно станцювала біля стільця, створюючи спокусливий образ.

"І на руках носив, і так сильно обожнював, але все - таки все - таки запізнився", - цитатою зі своєї пісні прокоментувала Ліда свій танець. Співачка запросила всіх на свою сторінку TikTok, щоб почути уривок синглу, який незабаром надасть співачка. "Зрозумівши".

"Буду чекати ваші відео на дану пісню! Кращі і найоригінальніші перепощу собі на сторінку💋", - пообіцяла майбутня зірка.

В середині уривка, наданого на суд глядачам, Ліда змінила образ, поставши в іншому вбранні, не менш відвертому і запальному.

Шанувальники Ліди вже нагострили вуха, і чекають не дочекаються нової пісні від своєї улюбленої співачки.

Вони з обожнюванням переглянули невеликий уривок танцю і пісні, і прокоментували побачене словами повними любові та обожнювання:

"Як же сильно чекаю трек😍уривок неймовірний", "Пожаааар🔥"," Граційно", "Не змушуй мене починати співати на роботі, благаю😂", "Шикарна Ліда!❤ ️ 😍 ", "Красуня 🔥", "Вогонь 🔥 🔥".

Нагадаємо, що підопічна Монатіка влаштувала спеку в зухвалому вбранні, показавши, що потрібно для справжнього танго: "Дайте пристрасті!".

Як повідомляла Politeka, підопічна Монатіка на шпильках і в боді дала спеку, хвацько змахнувши ніжкою: "Ах, ця Ліда...".

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