Постійна учасниця проекту "Танці з зірками", хореограф Олена Шоптенко вразила поведінкою на світському заході

Як передає Politeka.net, в Instagram передачі "Світське життя" з Катею Осадчою з'явився епізод, знятий під час презентації фільму від відомого дизайнера Жана Грицфельдта. На відео Шоптенко повісилася на шию Жана, намагаючись навчити його, як правильно потрібно тримати дівчину під час танцю.

Олена активно поправляла руки і ноги Жана, а той сміявся. Було видно, що хлопець опинився в незручній ситуації. Осадчій же вдалося зняти цей процес.

"У нас тут свої Танці з зірками...", - підписали відео автори аккаунта.

Зазначимо, що Олені Шоптенко 33 роки. Вона прославилася після перемоги в першому сезоні шоу «Танці з зірками». Шоптенко була в шлюбі зі своїм партнером по паркету Дмитром Дікусаром. Зараз вона одружена з бізнесменом Олександром Івановим. Правда, останнім часом чоловік зник з соцмереж танцівниці.

Раніше ми писали, що Олена Шоптенко похвалилася фігурою в невидимому боді. Артистка позувала в студії, демонструючи стрункі ніжки і підкачані руки. Через боді було видно плоский животик зірки.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" пішла на поводу у сина і поплатилася зовнішністю: кадри нічних забав.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Шоптенко з "Танців з зірками" побешкетувала на кухонному столі, чоловікові пощастило: "Ураган, а не жінка".

Також Politeka писала, що щаслива Шоптенко з "Танців з зірками" показала обійми з коханим чоловіком: "неможливо надихатися...".