Стало відомо про смерть українського журналіста, Дмитра Понамарчука

Помер прес-секретар загиблого засновника партії «Народний рух України», Героя України В'ячеслава Чорновіла. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення матері його сина Олени Бондаренко у Фейсбук.

Стверджується, що смерть настала вночі в результаті тривалої хвороби. Зазначимо, Понамарчук останні роки боровся з важкою недугою, про це він сам повідомив у жовтні 2020 року.

"Панове, я зараз після важкої хвороби. Повідомлення мені читає син, буду відповідати всім. Мій мобільний поки в ремонті. Нехай всім щастить. Ваш Дмитро", - написав тоді журналіст.

Звістка про смерть Дмитра розлетілася мережею. Ось, що пишуть на його сторінці у Фейсбук:

"Прикра звістка... Мої співчуття рідним і друзям. Світла пам'ять і шана!", "Велике горе ... Дуже талановитий журналіст, розумна і порядна людина ... І ще такий молодий... Світла пам'ять!", "Величезна втрата. Царство Небесне... "

Нагадаємо, Дмитро Понамарчук народився у 1962 році в Донецьку. Навчався на факультеті журналістики Київського університету ім. Тараса Шевченка. Працював у різних газетах, а також був ведучим у Держтелерадіо України.

У 1991 по 1999 рр. працював прес-секретарем Чорновіла. У день трагічної ДТП, Понамарчук разом з політиком находилися в одному автомобілі. Журналіст вижив, отримавши важкі травми, у Чорновіл - загинув.

У 2018 році в інтерв'ю виданню «ГОРДОН» колишній прес-секретар політика висловив версію про замовний характер ДТП.

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