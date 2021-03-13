Вимоги виходу на пенсію знову зміняться

В Україні посилять вимоги виходу на пенсію. Про це говориться у Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Так, вийти на пенсію в 60 років стане складніше. Норма стажу збільшиться на рік. Крім того, вимоги збільшаться і для тих, хто зможе вийти на заслужений відпочинок в 63 роки.

А також з 1 квітня 2021 року загальний пенсійний вік для жінок збільшиться з 59,5 до 60 років.

Отже, у 2022-му в 60 років зможуть вийти на пенсію люди зі стажем у 29 років, і з кожним роком до 2028-го - стаж збільшиться до 35 років.

Також, починаючи з 2022 року, в 63 роки вийдуть на пенсію люди зі стажем від 19 до 29 років, а у 2028-му стаж вже повинен буде скласти від 25 до 35 років.

У 65 років у 2022 році вийдуть на пенсію люди зі стажем до 19 років, до 2028 року він збільшиться - до 25 років.

Кому не буде хватати стажу, можна буде його докупити - з початку 2021-го один рік страхового стажу коштує 31 860 грн.

Нагадаємо, у 2021-му українцям тричі підвищать пенсії, в результаті максимальна виплата збільшиться на 1650 грн.

Зокрема, з 1 липня мінімальну пенсію піднімуть з 1769 до 1854 грн, а ось максимальна пенсія зросте відразу на 850 грн – до 18 540 грн.

Цей перерахунок пов'язаний з підвищенням прожиткового мінімуму. Разом з тим збільшаться і надбавки за наднормативний стаж (вони становлять 1% від мінімальної пенсії за кожен рік).

Варто відзначити, що зараз доплату отримують ті українці, яким виповнилося 80 років ще минулого року або раніше.

Нагадаємо, що підвищення пенсій позначиться на ціні продуктів: за що доведеться заплатити українцям набагато дорожче.

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