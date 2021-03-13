Требования выхода на пенсию снова изменятся

В Украине ужесточат требования выхода на пенсию. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, выйти на пенсию в 60 лет станет сложнее. Норма стажа увеличится на год. Кроме того, требования увеличатся и для тех, кто сможет выйти на заслуженный отдых в 63 года.

А также с 1 апреля 2021 года общий пенсионный возраст для женщин увеличится с 59,5 до 60 лет.

Итак, в 2022-ом в 60 лет смогут выйти на пенсию люди со стажем в 29 лет, и с каждым годом до 2028-го - стаж увеличится до 35 лет.

Также, начиная с 2022 года, в 63 года выйдут на пенсию люди со стажем от 19 до 29 лет, а в 2028-ом стаж уже должен будет составить от 25 до 35 лет.

В 65 лет в 2022 году выйдут на пенсию люди со стажем до 19 лет, до 2028 года он увеличится - до 25 лет.

Кому не будет хватать стажа, можно будет его докупить - с начала 2021-го один год страхового стажа стоит 31 860 грн.

Напомним, в 2021-ом украинцам трижды повысят пенсии, в результате максимальная выплата увеличится на 1650 грн.

В частности, с 1 июля минимальную пенсию поднимут с 1769 до 1854 грн, а вот максимальная пенсия вырастет сразу на 850 грн – до 18 540 грн.

Этот перерасчет связан с повышением прожиточного минимума. Вместе с тем увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% от минимальной пенсии за каждый год).

Стоит отметить, что сейчас доплату получают те украинцы, которым исполнилось 80 лет еще в прошлом году или раньше.

Напомним, что повышение пенсий скажется на цене продуктов: за что придется заплатить украинцам намного дороже.

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