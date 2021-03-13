Терміни встановлення лічильників на газ перенесли

Відомо, що термін установки газових лічильників був встановлений до 1 січня 2021. Однак було вирішено перенести дату до 1 січня 2023-го.

Платити за прилади обліку не треба, адже їх вартість входить в тариф. Однак у законі не передбачили механізм компенсації витрат, якщо самостійно купити і встановити лічильник, пише Обозреватель.

За словами координатора житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі "Опора" Тетяни Бойко, механізм компенсації зобов'язаний розробити Кабмін. Процес повинен початися протягом трьох місяців, після прийняття закону.

Поки ж Кабмін не розробив плану відшкодування коштів. Крім того, для компенсації потрібні кошти. Тому, за словами Бойко, якщо в законі знову не передбачать компенсацію за самостійну установку лічильників, то станом на 1 січня 2023 року половина споживачів знову залишиться без лічильників.

Зараз українці без приладів обліку платять за усередненою нормою. Передбачається, що після установки лічильників оплата за газ стане менше.

Варто відзначити, що за нормативом сім'ї з трьох осіб:

є тільки газова плита - 9,6 кубометра (67 грн);

газова плита та водонагрівач – 31,47 кубометра (219,4 грн).

Якщо ж споживач відмовився від установки, то це буде оцінюватися як порушення, і його можуть перевести на граничні норми споживання - тільки газова плита - 29,4 кубометра (205,5 грн); газова плита і водонагрівач – 70,8 кубометра (494,8 грн).

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