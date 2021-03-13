Відома гумористка з Квартал 95 Олена Кравець показала зворушливі кадри після концерту "кварталу" перед українськими захисниками

Як передає Politeka.net, у своєму сторіс в Instagram Олена Кравець показала як не відпускали знуджені глядачі артистів. Квіти, овації, Селфі та багато любові і обожнювання, відчули артисти після довготривалої перерви.

На фото розміщених артисткою вона в оточенні військових, які прийшли послухати їх виступ.

Глядачі обожнюють одну з найяскравіших учасниць кварталу. Олена вміє в будь-якій ситуації залишатися життєрадісною, жіночною і чарівною. А її відданість роботі, яка приносить їй задоволення, відчувають віддані глядачі.

У кадрах Олена приймає від військових квіти і робить селфі. Вона підписала фото "Маріуполь 💋", і "Маріуполь, спасибі!"

Скучили за виступами на сцені "кварталівці" виглядають дуже щасливими. А що вже говорити про глядачів, а тим більше глядачів військових, які як ніхто оцінять тонкий гумор, адже тільки маючи здорове почуття гумору можна пережити труднощі та негаразди, які несуть на своїх плечах захисники країни.

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