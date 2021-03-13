Деяким українцям урізали субсидії приблизно у два рази

Українці, які опалюють свої квартири й будинки газом, отримали маленькі субсидії. На гарячій лінії Кабінету Міністрів пояснили, чому так сталося.

Як виявилося, розмір пільгових виплат пов'язаний зі зміною тарифу на газ, пише Обозреватель.

Так, є області, в яких тарифи на газ стали нижче на 40% (у лютому порівняно з січнем). В результаті розміри пільг зменшилися, адже вони надаються на норматив споживання. Так, чим вище тарифи, тим більше субсидія.

Зараз в Кабміні планується розробити механізм призначення субсидій, в результаті якого допомогу зможуть отримати більше українців.

Також глава уряду, Денис Шмигаль, заявив, що потрібно розробити пропозицію для тих, хто вже накопичив борги за комуналку і не може самостійно їх виплатити.

Зазначимо, що на 2021 рік у бюджеті закладено майже на чверть менше субсидій, ніж на 2020-ий.

Крім того, розмір субсидій в Україні може знизитися на 40% після карантину, адже вже діють нові правила обліку доходів, і з перерахунком розміру знижки (обов'язковий платіж збільшать від 15 до 20% від сукупного доходу сім'ї).

Нагадаємо, нардепи внесли до бюджету на 2021 рік зміни: з витрат Мінсоцполітики окремо виділили 1,4 млрд, які направлять на компенсацію подорожчання електроенергії (нові субсидії).

У парламенті попередили, що виділені гроші витратять на нову програму компенсація у зв'язку з підвищенням тарифів.

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