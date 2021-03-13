Український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук звернувся за допомогою до своїх фоловерів

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував несоклько сторіс в яких звернувся до передплатників.

"Передплатники мої найулюбленіші, самі мої розумненькі, мені потрібна знову ваша допомога. Ви напевно чули такий рух яке називається PaintandSip. Це коли... це живопис з вином, коли ви пишете картину і дегустуєте вина. Ми хочемо з компашкою сходити на таку річ. Але я загубився в контактах, взагалі не можу знайти нікого в Києві, може Ви підкажете, хто ходив і було б круто, якщо поділіться контактами", - попросив Остапчук в сторіс.

Володимир при цьому постав перед шанувальниками з запитуючим виразом обличчя.

Варто сказати, що творчу вечірку з живописом і вином в столиці знайти не так вже й складно, проте Володимир вирішив все ж поцікавитися у передплатників.

Вартість такої розваги, не так вже й дорого всього 600 грн за три години відмінного проведення часу в компанії друзів і творчій обстановці.

Нещодавно Володимир постав перед фанатами в новому образі, одягнувши шотландський кілт. Наряд шоумен одягнув запитуючи, чи подобається такий образ шанувальникам. 51% передплатників відповіли, що образ крутий, а 49% відзначили, що не дуже. Виходить, українці розділилися навпіл, так і не давши Володимиру слушної ради з приводу його нового образу.

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