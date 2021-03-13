Зірка студії "Квартал 95" підкорила глядачів шоу "Ліпсінк баттл", виступивши в образі Наталії Могилевської

Популярна гумористка пройшла в суперфінал нового шоу завдяки своєму яскравому виступу в образі відомої співачки. Відповідний пост з'явився на сторінці програми в Instagram.

"Отже, у головній битві вечора перемагає Олена Кравець. Став + в коментарях, якщо теж вважаєш, що Олена спародіювала Наталію Могилевську краще за всіх. Актриса відправляється в суперфінал, де з іншими учасниками буде боротися за золотий пояс", - йдеться в пості.

Варто відзначити, що для виходу на сцену Кравець вибрала один з найбільш яскравих недавніх образів Могилевської. Вона виступала в розкішній помаранчевій сукні в підлогу з асиметричною спідницею і яскраво-рожевою вставкою збоку. Для повноти образу гумористка приміряла перуку кольору блонд.

Кравець "виконала" пісню»Я завелася". Щоб зробити свій виступ більш незабутнім, артистка супроводила його характерними рухами Могилевської.

Українці гідно оцінили номер гумористки.

"Вона найкраща", "Решетник був чарівний. Олена більш точно передала повадки. Далі було б цікавіше за Гришею поспостерігати", "Олена справжня актриса, шикарно спародіювала", "що тут сказати, бравіссімо! Ленка чудово крута. Це був розрив", - пишуть люди.

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