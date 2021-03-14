Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кортні Кардашьян хвалилася фігурою в світлому бікіні
В інтернеті найчастіше обговорюють фігуру Кім Кардашьян, форми якої далекі від меж модельних стандартів. І все ж зірка має шалену популярність серед користувачів Instagram і не думає зупинятися. При цьому багато хто забуває про її сестру-такий же сміливою красуні Кортні, яка вважається фітнес-зіркою в їх великій родині.
Кортні-велика шанувальниця натуральних засобів по догляду, в тому числі зроблених самостійно. Зірка навіть відкрила свій сайт, де розповідає, як доглядати за собою правильно і з користю. Хліб, макарони, рис, а також інші джерела вуглеводів давно відсутні в її раціоні, так як Кортні воліє кето-дієту.
Як можна помітити на свіжих фото знаменитості, толк в правильних дієтах, а також заняттях спортом вона все ж знає. Ідеальні вигини в блискучому бежевому бікіні з паєтками підкреслили вельми сміливі пози зірки.
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Прогнувшись на камеру, Кортні не стала приховувати хвилюючу фігуру в купальнику на завязочках. Біля басейну на шезлонгу одна з Кардашьян виглядала не гірше Кім:
"моє щасливе місце; Космос просто; одне і теж; флюїди вихідних✨ ☀; безумовно найцікавіше на вигляд😍 🔥; люблю тебе, корт❤️; Моя русалка; така красива😍; дівчина, Давай, тіло!; Моя королева; Гарного дня, королева! 🤍 ; Красиво❤️", - пишуть фанати.
Не так давно 41 – річна Кортні Кардашьян оригінально посміялася над фотосесією сестер-Кім, Кайлі і Кендалл, які в однаковій білизні вирішили прорекламувати бренд одягу і не запросили її саму.
Саму зірку це не сильно засмутило, і вона навіть показала себе в схожій білизні в гардеробній. Зараз Кортні добре проводить час на відпочинку і всіляко демонструє, як їй добре відпочивається без зайвої уваги. У кораловому купальнику і з мокрими локонами Кортні повернулася до камери спиною.
Нагадавши, сестрички Кайлі Дженнер і Кортні Кардашьян показали, хто гаряче, приспустивши вбрання: "як матуся".
Як повідомляла Politeka, гаряча сестричка Кардашьян розставила ніжки в чобітках, заманюючи найапетитнішим: "зробила мій день".
Також Politeka писала, що Кортні Кардашьян в панчохах ефектно витягнулася біля каміна, позбавивши слів навіть зухвалу Кім:"так, матуся".