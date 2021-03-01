Знаменитая американская модель и старшая сестра Ким Кардашьян Кортни показала соблазнительный образ на фоне камина

Знойная красотка порадовала поклонников новой порцией снимков, будоражащих воображение, на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Кортни предстала в наряде, который стал настоящим олицетворением соблазна. Так, знаменитость примерила черный костюм в виде коротких шортиков с высокой посадкой и бралета, который эффектно приподнял ее и без того пышную грудь.

Для полного комплекта образа роковой дамы Кортни надела также роскошные высокие перчатки, черные чулки и туфли на шпильке. Финальным аккордом стало массивное украшение на шее красотки.

На снимках Кортни полулежит на столе на фоне пылающего камина. Ее поза получилась очень чувственной.

Поклонники модели тут же засыпали ее комплиментами в комментариях. Отметилась в них и Ким Кардашьян, которая поставила под снимком сестры множество смайликов с огнем.

«Ты идеальная», «Восхитительная», «Да, мамочка», «Богиня», «Такая горячая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кортни показала фото, на котором позировала в черном наряде с открытым плечом и без белья. Девушка сидела в автомобиле, оставив волосы распущенными.

Звезда смотрела в объектив камеры, показывая свой новый мейкап, который для нее сделала младшая из семейства Кардашьян - Кайли Дженнер.

Напомним, раздетая Кардашьян устроила нежные шалости на простынях, с такой не поспишь.

А еще Politeka писала, что горячая Кортни Кардашьян дала полюбоваться собой, сверкнув "дыньками" крупным планом.

Также Politeka сообщала, что Кортни Кардашьян в непристойной позе показала главные сладости.