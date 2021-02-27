Известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о чаепитии

На фото звезда позировала в ночной рубашке, лежа на простынях на роскошной кровати. В руке Кортни держала чашку с чаем, которой пригощалась. Девушка решила волосы оставить распущенными, а время провести за книгой, которая лежала рядом. Кадр получился довольно нежным и соблазнительным, ведь Кардашьян выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я люблю пить свою ночную дозу коллагена, которая также помогает мне спокойно выспаться", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более 700 тысяч лайков и написали комментарии:

"Блаженство перед сном в чашке", "Как я пью свой ночной коллаген", "ты выглядишь так великолепно", "Вы рекомендуете какой-либо бренд коллагена?", "это вкусно, Кортни?", "Яблочный пирог и чай - две мои любимые вещи", "Обычно такое же лицо я делаю, когда пью коллаген в ночное время", "Да пребудет с тобой всегда счастье, Кортни", "Горячая сестренка".

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Обе девушки натянули на свои пышные формы миниатюрные купальники, которые практически ничего не прикрыли. Лица девушки прикрыли солнцезащитными очками.

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