Кортни Кардашьян, известная американская модель, показала себя в новых рубиновых цветах

На фото Кортни позировала в юбке и топе. Звезда стояла боком, показывая впечатляющий вырез до бедра. Модель спустила бретельки топа на плечи, а развернулась боком, восхищая роскошными формами. Наряд у девушки был рубинового цвета, что добавило образу особой страсти. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на астраничку знаменитости.

Фанаты поставили более 500 тысяч лайков и написали комментарии:

"Королева", "Люблю тебя, детка", "Да, лучшая", "Ты выглядишь потрясающе", "Ух ты, моя единственная Кортни", "Безумно красивая", "Привет, принцесса", "Я очень сильно тебя люблю, Кортни", "Ты должна быть моим Валентином", "Как ты можешь быть такой идеальной", "Боже мой, эта женщина слишком идеальна", Посылаю любовь из республики Котону-Бенин", "Один из твоих лучших образов", "Красная королева", "Кто еще увидел самую красивую девушку на земле?".

Мы писали, что знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян насмешила поклонников странным признанием о себе и своей сестре Кортни.

На снимках можно увидеть, как Ким и Кортни Кардашьян купаются в море. Красотки решили передохнуть от плавания, выбравшись из воды и продемонстрировав свои впечатляющие фигуры.

Напомним, располневшая Кортни Кардашьян едва втиснула свои новые формы в латексный купальник

А еще Politeka писала, что Кортни Кардашьян в пикантном боди устроила жару на корте

Также Politeka сообщала, что Кортни Кардашьян в латексном бикини заинтриговала переменами во внешности



