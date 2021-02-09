Известная модель Кортни Кардашьян показала себя на отдыхе

На фото Кортни позирует в латексном бикини. Купальник был настолько узким, что еле вмещал пышный бюст девушки, прямо выпирая из него. Модель дополнила образ бейсболкой, а в руке держала телефон. Красотка гуляла по пляжу и хвасталась фигурой, благодаря чему кадр получился солнечным и немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в одной из социальных сетей в Интернете.

"Ошибка фильма не монтаж, но я в ней участвую", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Магия", "камера действительно сказала, что я сэкономлю ей время и сам отредактирую", "Откуда этот купальник, мне нужен", "2021 год - год прибыли", "Ты хочешь поиграть со мной", "мать природы", "Да пребудет с тобой всегда счастье, Кортни ...", "Раздевай меня своими лайками", "кто позволил тебе быть такой красивой", "ты такая красивая", "мое счастье всегда будет с тобой".

Мы писали, популярная супер-звезда Кортни Кардашьян похвасталась собой в максимально горячем образе.

На фото Кортни позировала в черном пиджаке, юбке и колготах.

Напомним, Кортни Кардашьян в пикантном боди устроила жару на корте

А еще Politeka писала, что Кортни Кардашьян в латексном бикини заинтриговала переменами во внешности

Также Politeka сообщала, что Кортни Кардашьян с подружкой заставили глотать слюнки, померившись "булочками" в бикини



