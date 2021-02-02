Известная модель Кортни Кардашьян вместе с подружкой показали, как выглядит идеал

На фото Кортни вместе с подружкой стояли спиной к камере. Девушки были в бикини и хвасталась пышными ягодицами. Красотки задрали головы, восхищая длинной волос, которые модели нарастили. На последнем снимке подружки уже позировали в профиль, повернувшись лицом к камере. Кадры получились интересными и зажигательными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Двойные неприятности", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 2 миллиона лайков и написали комментарии:

"Конец", "Горячо", "Да", "Королевы", "Отлично выглядят", "Кортни, ты восьмое чудо света", "Я определенно выберусь из дома с моей любимой музыкой", "Моя принцесса Диснея", "Кортни, ты моя любимая Минни", "Детка в коричневом бикини", "а ей 41 год, пудинг из авокадо должен быть волшебным", "Просто красиво".

Мы писали, что знаменитая американская модель Кортни Кардашьян похвасталась гламурным отдыхом в бассейне со своей звездной младшей сестрой Кендалл Дженнер.

На фото можно увидеть, как 41-летняя красотка отдыхает на солнце со своей 25-летней сестрой.

Напомним, что беременную Кортни Кардашьян в бикини застали врасплох

А еще Politeka сообщала, что Кортни Кардашьян едва спрятала свои "персики" в обтягивающем платье, жаркое фото

Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян попала под шквал критики из-за шикарного отпуска в разгар пандемии



