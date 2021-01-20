Известная модель Кортни Кардашьян показала, как проводит время на пляже

На фото красотка позирует в маечке белого цвета. Звезда, как можно заметить, больше ничего не надевала, даже трусиков. Девушка лежала на полотенце и загнула одну ножку, делая снимок максимально соблазнительным. Кортни смотрела в объектив камеры и без стыда демонстрировала пышные ягодицы, которые являются уже фамильной гордостью Кардашьян. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы звонили мне на мой телефон-оболочку", - написала звезда.

Фанаты поставили больше миллиона лайков и написали комментарии:

"Кортни, лол", "Это действительно хорошая подпись. Кто это придумал?", "Позвони мне", "хорошо, это все", "Самое интересное!", "это была самая милая подпись", "Привет .... Привет? Есть там кто-нибудь ?!", "Вы можете оставить сообщение по звуковому сигналу", "Моя принцесса из Диснея", "Может трусики наденешь?".

Мы писали, что известная американская модель Кортни Кардашьян похвасталась безупречной фигурой, примеряв смелое мини.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кортни позирует в мини-платье с поясом посреди красной комнаты, фотографируя себя в зеркало. На другом кадре красотка уже не столь серьезная, демонстрируя «обезоруживающую» улыбку.

Напомним, Кортни Кардашьян в мини-бикини покорила идеальной фигурой, все подруги рядом меркнут

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