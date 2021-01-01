Известная модель Кортни Кардашьян показала, какое у нее настроение

На фото Кортни позирует в бикини на веревочках и очках. Красотка легла на песок, хвастаясь видом пляжа. Девушка улыбалась и хвасталась не только идеальными ножками, но и ягодицами. На втором фото модель уже стояла и взялась за трусики бикини, делая кадр максимально соблазнительным. На еще одном кадре красотка бежала вместе с подружками, которые не уступали звезде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Настроение 2021", - подписала фото девушка.

Фанаты поставили больше миллиона лайков и написали комментарии:

"Я иду", "Заткните все слухи о беременности", "Королева", "Принцесса Диснея", "Ты настоящая хищница", "Я тоже Кортни, я тоже", "прикрепи это до н.э., ты потрясающая", "мое все вдохновение", "Снова старые фото", "Только позитив 2021", "Пожалуйста, поиграйте", "Что я делаю?", "Пляжное время - всегда лучшее время".

Мы сообщали, что известная модель Кортни Кардашьян покорила видом в розовом бикини.

Кортни надела розовый купальник, благодаря которому стали видны все изгибы без прикрас.

Красотка натянула лифчик, который подчеркнул ее большую грудь. Последняя едва ли не выпрыгивала и не показывалась наружу.

Напомним, знойная Кортни Кардашьян пошалила в ванной, начав раздеваться перед камерой

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