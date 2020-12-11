Известная модель Кортни Кардашьян показала себя и подружку возле праздничной елки

На фото красотка показалась в маечке и штанах, как и подруга Кортни. Девушки сидели на большой подушки у новогоднего дерева, которое уже успели нарядить. Волосы звезда собрала в высоких хвост, а спутница оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Лучшая школьница", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Я так тебя люблю", "На секунду я подумал, что ты Ким", "Самая горячая сестра", "Мы любим олдскульную лучшую подругу", "Новый год у них уже", "Кортни, ты моя любимая Минни", "Посылаю вам много любви и положения в вашей жизни", "То, что Кортни выглядит моложе своих сестер, - всего лишь цель", "Всегда поддерживаю этот культовый дуэт", "Я сейчас дома одна, мне страшно", "Мне скучно. Поиграем :)".

Мы писали, что знаменитая американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян показала свое тело со всех сторон в новом белье.

На новых кадрах Кардашьян решила продемонстрировать на себе, как выглядят отдельные модели из ее коллекции.

На фотографиях звезда позирует в разном белье, демонстрируя свою фигуру во всех возможных позах и ракурсах.

Напомним, Кортни Кардашьян в коже и на простынях воплотила самые смелые мечты

А еще Politeka писала, что томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью



