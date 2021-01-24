Популярная американская модель Кортни Кардашьян знает, как нужно радовать своих поклонников
Свежий снимок она опубликовала в своем Instagram.
На этот раз звезда предстала перед фанатами в обтягивающем платье, которое едва прячет пышные арбузики модели.
Свежий снимок был сделан рядом с лестницей, видимо, в особняке Кортни Кардашьян.
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Для жаркой фотосессии известная модель надела обтягивающие платье с экстремальным декольте, которое лишний раз подчеркивает роскошный бюст Кортни.
Образ с кожаным платьем дополняют черные туфли на высоком каблуке. Интересно, что Кортни Кардашьян решила никак не подписывать свежий снимок, добавив лишь один смайл с "глазами".
За это время пользователи успели оставить более 200 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.
"Люблю тебя очень сильно, королева", "Круто", "Ты божественна", "Да пребудет с тобой всегда счастье, Кортни", "Вау, ты самая красивая", "Не знаю, как такое возможно, но в черном ты выглядишь еще красивее", "Моя диснеевская принцесса", - написали фанаты под публикацией.
Ранее мы рассказывали, как Кортни Кардашьян хвасталась идеальной фигурой, примерив смелое мини.
Уточним, что на опубликованных кадрах Кортни позирует в мини-платье с поясом посреди красной комнаты, фотографируя себя в зеркало. На другом кадре красотка уже не столь серьезная, демонстрируя «обезоруживающую» улыбку.
Напомним, Кортни Кардашьян в мини-бикини покорила идеальной фигурой, все подруги рядом меркнут
А еще Politeka писала, что Кортни Кардашьян выгнула спинку и восхитила идеальными "полушариями" в декольте
Также Politeka сообщала, что Кортни Кардашьян в коже и на простынях воплотила самые смелые мечты