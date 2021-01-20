Известная модель Кортни Кардашьян показала себя на прогулке на Сардинии

На фото звезда позировала в мини-комбинезоне, который практически ничего не прикрыл. У Кортни было эффектное декольте и ножки полностью открыты. Модель гуляла по итальянской Сардинии, куда отправилась в отпуск. Образ красотка дополнила очками и сумочкой. Кадры получились легкими и даже немного соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пять за провал", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"День, когда Мейсон пошел по магазинам", "придерживайтесь капучино", "мое сердце не выдержит такой красоты", "Верни каменщику его тикток", "Мы в пандемии, Кортни", "путешествуете во время пандемии? ПОЗОР", "Боже, у меня есть шляпа, которую носит каменщик", "Естественно, самая летучая Кардашьян", "Интересно, какой паспорт или виза у вас должна быть, чтобы иметь возможность поехать в Италию прямо сейчас?".

Мы писали, что популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян предстала в купальнике вместе со своей не менее известной сестрой Кортни Кардашьян.

Ким Кардашьян надела лифчик, казавшийся тесным. Ткань сдавила и приподняла бюст, который соблазнительно выставился из большого выреза.

Кортни была в более откровенном купальнике. Модель надела бикини, треугольники ткани которого едва удерживали красивый бюст.

Напомним, томная Кортни Кардашьян в "невидимых" трусиках показала все свое великолепие

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