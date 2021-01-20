Известная модель Кортни Кардашьян показала себя на прогулке на Сардинии
На фото звезда позировала в мини-комбинезоне, который практически ничего не прикрыл. У Кортни было эффектное декольте и ножки полностью открыты. Модель гуляла по итальянской Сардинии, куда отправилась в отпуск. Образ красотка дополнила очками и сумочкой. Кадры получились легкими и даже немного соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Пять за провал", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:
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"День, когда Мейсон пошел по магазинам", "придерживайтесь капучино", "мое сердце не выдержит такой красоты", "Верни каменщику его тикток", "Мы в пандемии, Кортни", "путешествуете во время пандемии? ПОЗОР", "Боже, у меня есть шляпа, которую носит каменщик", "Естественно, самая летучая Кардашьян", "Интересно, какой паспорт или виза у вас должна быть, чтобы иметь возможность поехать в Италию прямо сейчас?".
Мы писали, что популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян предстала в купальнике вместе со своей не менее известной сестрой Кортни Кардашьян.
Ким Кардашьян надела лифчик, казавшийся тесным. Ткань сдавила и приподняла бюст, который соблазнительно выставился из большого выреза.
Кортни была в более откровенном купальнике. Модель надела бикини, треугольники ткани которого едва удерживали красивый бюст.
Напомним, томная Кортни Кардашьян в "невидимых" трусиках показала все свое великолепие
А еще Politeka писала, что Кортни Кардашьян воплотила самые смелые мечты, примеряв смелое мини
Также Politeka сообщала, что Кортни Кардашьян в мини-бикини покорила идеальной фигурой, все подруги рядом меркнут