Известная американская модель Кортни Кардашьян похвасталась безупречной фигурой, примеряв смелое мини
Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.
«Кроваво-красный», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованных кадрах Кортни позирует в мини-платье с поясом посреди красной комнаты, фотографируя себя в зеркало. На другом кадре красотка уже не столь серьезная, демонстрируя «обезоруживающую» улыбку.
«Ох и барби. Просто класс», «это какой-то пожар», «роскошно выглядишь», «это слишком классно», «кажется, моя фантазия разгулялась», «диснеевская принцесса», «непревзойденная, как всегда», «не могу тобой налюбоваться, красотка», «боже, ты сама себя превзошла», - пишут ее поклонники.
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Как мы рассказывали до этого, популярная американская модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян соблазнила безупречной фигурой, распахнув пиджак
На фотографии Кортни позирует в элегантном белоснежном костюме, который решила распахнуть и показав безупречную фигуру. В руках девушка кокетливо держит туфлю, которую сняла с ноги.
Напомним, сестры Кардашьян и Кендалл Дженнер в прозрачных нарядах показали фамильную гордость
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