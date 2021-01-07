Красотка превзошла сама себя

Известная американская модель Кортни Кардашьян похвасталась безупречной фигурой, примеряв смелое мини

Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.

«Кроваво-красный», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кортни позирует в мини-платье с поясом посреди красной комнаты, фотографируя себя в зеркало. На другом кадре красотка уже не столь серьезная, демонстрируя «обезоруживающую» улыбку.

«Ох и барби. Просто класс», «это какой-то пожар», «роскошно выглядишь», «это слишком классно», «кажется, моя фантазия разгулялась», «диснеевская принцесса», «непревзойденная, как всегда», «не могу тобой налюбоваться, красотка», «боже, ты сама себя превзошла», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, популярная американская модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян соблазнила безупречной фигурой, распахнув пиджак

На фотографии Кортни позирует в элегантном белоснежном костюме, который решила распахнуть и показав безупречную фигуру. В руках девушка кокетливо держит туфлю, которую сняла с ноги.

Напомним, сестры Кардашьян и Кендалл Дженнер в прозрачных нарядах показали фамильную гордость

А еще Politeka писала, что влажная Кортни Кардашьян похвасталась утехами с завидными красавчиками на частном острове

Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян забыла о белье, показав самое сочное в коже