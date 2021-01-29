Известная 41-летняя модель Кортни Кардашьян понежилась в лучах солнца

На фото Кортни позирует в бикини, которое состояло практически из ниточек. Звезда лежала на матрасе, соблазнительно выгнув ножки. Волосы у модели остались распущенными, а образ девушка дополнила стильными очками. Как можно понять, модель подловили в тот момент, когда она была беременна и в таком крохотном бикини не удалось скрыть свое положение. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пенелопа", - написано под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но обычно красотку не оставляют без комплиментов:

"Тело богини", "ты здесь потрясающе выглядишь, но пирсинг пупка - это следующий уровень", "Ты очень хорошо смотришься", "Так мило", "где ты живешь?", "люблю стиль модели", "Люблю этот купальник", "Я вижу русалку", "Детка, просто потрясающе", "Бикини супер, модели для Victoria's Secret".

Мы писали, что знаменитая американская модель Кортни Кардашьян похвасталась гламурным отдыхом в бассейне со своей звездной младшей сестрой Кендалл Дженнер.

На фото можно увидеть, как 41-летняя красотка отдыхает на солнце со своей 25-летней сестрой. Красотки сидят на краю огромного бассейна, демонстрируя свои идеальные фигуры.

Напомним, Кортни Кардашьян едва спрятала свои "персики" в обтягивающем платье, жаркое фото

А еще Politeka писала, что Кортни Кардашьян попала под шквал критики из-за шикарного отпуска в разгар пандемии

Также Politeka сообщала, что томная Кортни Кардашьян в "невидимых" трусиках показала все свое великолепие



