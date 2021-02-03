Известная модель Кортни Кардашьян показала себя на пляже во время прогулки
На фото Кортни позирует в черном бикини, гуляя по пляжу. Девушка дополнила образ стильными очками и бейсболкой. Красотку не смущало то, что наряд слишком узкий и пышный бюст прямо выпирал из него, благодаря чему снимок получился максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Теперь ты меня слышишь?", - написала Кортни под фото.
Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:
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"Ты беременна?", "Ты звонишь мне на свой телефон?", "Внимательно слушаю", "Нет, пожалуйста перезвони мне", "Нет, не очень дорогой. Говори яснее", "Кортни, ты моя любимая Минни", "Моя принцесса Диснея", "Я определенно выберусь из дома с моей любимой музыкой", "самое интересное посмотреть", "Вы полное совершенство", "Кортни возьмет меня в отпуск?", "Вы можете сказать мне добрый день?", "Совершенно сногсшибательная девушка", "Да пребудет с тобой всегда счастье, Кортни".
Мы писали, что популярная американская модель Кортни Кардашьян знает, как нужно радовать своих поклонников.
На этот раз звезда предстала перед фанатами в обтягивающем платье, которое едва прячет пышные арбузики модели.
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