Известная модель Кортни Кардашьян показала, как провела время

На фото Кортни была в обтягивающем боди, который плотно обтянул пышный бюст красотки. Звезда стояла на теннисном корте, взявшись рукой за талию и хвастаясь фигурой. Модель оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильными очками. Кадр получился солнечным и даже немного пикантным, ведь фигуре красотки можно позавидовать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 700 тысяч лайков и написали комментарии:

"У тебя много энергии", "Спортивный корт", "в какое время мне бронировать Корт", "Давай поиграем в теннис", "Да пребудет с тобой всегда счастье, Кортни", "Ты такая спортивная", "Кортни, ты моя любимая Минни", "Моя принцесса Диснея", "это тело для меня", "не знала, что ты играешь в теннис", "У тебя много энергии", "Одержимый этой картинкой", "Комфортно ли играть в теннис в этом купальнике ??".

Сообщалось, что Популярная американская модель Кортни Кардашьян знает, как нужно радовать своих поклонников.

На этот раз звезда предстала перед фанатами в обтягивающем платье, которое едва прячет пышные арбузики модели.

Свежий снимок был сделан рядом с лестницей, видимо, в особняке Кортни Кардашьян.

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