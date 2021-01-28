Знаменитая американская модель Кортни Кардашьян похвасталась гламурным отдыхом в бассейне со своей звездной младшей сестрой Кендалл Дженнер

Как сообщает Politeka.net, звезда американских реалити-шоу поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм.

На фото можно увидеть, как 41-летняя красотка отдыхает на солнце со своей 25-летней сестрой. Красотки сидят на краю огромного бассейна, демонстрируя свои идеальные фигуры.

При этом, Кортни примерила голубой купальник-бикини из сверкающей ткани. В свою очередь, Кендалл выбрала похожий наряд, только красного цвета.

Еще на одном фото сестренки уже позируют в воде. Они решили подкрепиться, однако из-за своих диет отдали предпочтение фруктам.

Поклонники красоток пришли в восторг от их снимков.

«Впечатляет. Очень необычно», «Здоровые сестрички», «Отличные бедра», «Лучшее фото», «Милашки», «Королевы», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Кортни предстала перед фанатами в обтягивающем платье, которое едва прячет пышные формы модели.

Свежий снимок был сделан рядом с лестницей, видимо, в особняке Кортни Кардашьян.

Для этого фото известная модель надела обтягивающие платье с экстремальным декольте, которое лишний раз подчеркивает роскошный бюст Кортни.

Напомним, Кортни Кардашьян попала под шквал критики из-за шикарного отпуска в разгар пандемии: "Позор!".

Как сообщала Politeka, томная Кортни Кардашьян в "невидимых" трусиках показала все свое великолепие: "Моя принцесса".

Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян едва спрятала свои "персики" в обтягивающем платье, жаркое фото: "Как такое возможно...".