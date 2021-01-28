Знаменитая американская модель Кортни Кардашьян похвасталась гламурным отдыхом в бассейне со своей звездной младшей сестрой Кендалл Дженнер
Как сообщает Politeka.net, звезда американских реалити-шоу поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм.
На фото можно увидеть, как 41-летняя красотка отдыхает на солнце со своей 25-летней сестрой. Красотки сидят на краю огромного бассейна, демонстрируя свои идеальные фигуры.
При этом, Кортни примерила голубой купальник-бикини из сверкающей ткани. В свою очередь, Кендалл выбрала похожий наряд, только красного цвета.
Еще на одном фото сестренки уже позируют в воде. Они решили подкрепиться, однако из-за своих диет отдали предпочтение фруктам.
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Поклонники красоток пришли в восторг от их снимков.
«Впечатляет. Очень необычно», «Здоровые сестрички», «Отличные бедра», «Лучшее фото», «Милашки», «Королевы», - пишут люди в комментариях.
Ранее мы писали, что Кортни предстала перед фанатами в обтягивающем платье, которое едва прячет пышные формы модели.
Свежий снимок был сделан рядом с лестницей, видимо, в особняке Кортни Кардашьян.
Для этого фото известная модель надела обтягивающие платье с экстремальным декольте, которое лишний раз подчеркивает роскошный бюст Кортни.
Напомним, Кортни Кардашьян попала под шквал критики из-за шикарного отпуска в разгар пандемии: "Позор!".
Как сообщала Politeka, томная Кортни Кардашьян в "невидимых" трусиках показала все свое великолепие: "Моя принцесса".
Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян едва спрятала свои "персики" в обтягивающем платье, жаркое фото: "Как такое возможно...".