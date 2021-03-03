Известная модель Хлои Кардашьян показала себя, порадовав фанатов новым образом

На фото Хлои позирует в колготах и топе. Звезда дополнила образ стильными сапогами леопардового цвета, а также большими серьгами. Девушка в сидячем положении расставила ножки, восхищая видом. Кадрашьян оставила волосы распущенными, которые растрепались на ветру, а руками потянула за топик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пинетки", - написала красотка.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Моя супермодель", "Кто это сейчас лицо?", "красивая королева", "великолепная", "Да ты молодец !!!", "Шикарная Хлоя !!!", "Омг красивая девочка", "Я люблю тебя так сильно!!", "Ты сделала мой день", "Нет ничего более потрясающего, чем ты", "Ты идеальная", "Боже, ты такая потрясающая", "Моя мама сказала, что ты очень красивая женщина", "Бриллиант невиданой красоты", "люблю тебя Хлои !! надеюсь, у вас будет отличный понедельник".

Мы писали, что звезда американских реалити-шоу и известная бизнесвумен Хлои Кардашьян показала, как нежится на солнце со своей роскошной старшей сестрой.

Так, Хлои решила показать, как проводит время со своей старшей сестрой Кортни. На снимке фигуристые красотки наслаждаются жарким солнцем, лежа в роскошном саду. Обе девушки позируют в соблазнительных купальниках бикини, которые позволяю им продемонстрировать свои впечатляющие фигуры.

Напомним, Хлои Кардашьян обняла пальчиками роскошные ягодицы, раскрыв свою радость

А еще Politeka писала, что жаркая Хлои Кардашьян в сверкающем бикини показала звездным сестричкам, что такое соблазн

Также Politeka сообщала, что Хлои Кардашьян блеснула "орешком" в бикини максимально близко



