Известная модель Хлои Кардашьян показала себя, восхитив фанатов

На фото Хлои позирует в топике и бикини, которое преимущественно состояло из ниточек. Модель сняла себя по бюст, сделав акцент на роскошных ягодицах, в которые впирался каблук обуви. Красотка добавила еще большей пикантности кадру, прижав "орешек" пальчиками руки, хвастаясь роскошным маникюром и кольцом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Новые туфли падают", - написала звезда под фотографией в Инстаграм.

Фанаты поставили более 700 тысяч лайков и написали комментарии:

"Они", "Вот это подарок тела в воскресенье", "Эта тонкая талия плюс кольцо на пальце", "Ну доброе утро, Хлои", "Я не знаю, на что обратить внимание", "Это ее способ дать нам знать, что она помолвлена?!", "Эм, ты не можешь увидеть ботинок", "Хм, давай поговорим о большом камне у тебя на пальце", "На эти ботинки никто не смотрит, детка. Мы смотрим на кольцо !!!!", "Если бы речь шла о ботинках, мы бы увидели ботинок", "Кто-нибудь еще не собирается говорить об этом кольце?".

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На фото Хлои позировала в прозрачной блузке и бикини, которое практически состояло из веревочек.

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