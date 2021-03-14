Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян хвастнула фигурой в светлом бикини

В интернете чаще всего обсуждают фигуру Ким Кардашьян, формы которой далеки от пределов модельных стандартов. И все же звезда имеет бешенную популярность среди пользователей Инстаграм и не думает останавливаться. При этом многие забывают о ее сестре – такой же смелой красотке Кортни, которая считается фитнес-звездой в их большой семье.

Кортни – большая поклонница натуральных средств по уходу, в том числе сделанных самостоятельно. Звезда даже открыла свой сайт, где рассказывает, как ухаживать за собой правильно и с пользой. Хлеб, макароны, рис, а также другие источники углеводов давно отсутствуют в ее рационе, так как Кортни предпочитает кето-диету.

Как можно заметить на свежих фото знаменитости, толк в правильных диетах, а также занятиях спортом она все же знает. Идеальные изгибы в блестящем бежевом бикини с пайетками подчеркнули весьма смелые позы звезды.

Прогнувшись на камеру, Кортни не стала скрывать волнующую фигуру в купальнике на завязочках. У бассейна на шезлонге одна из Кардашьян выглядела не хуже Ким:

«мое счастливое место; Космос просто; Одно и тоже; флюиды выходных ✨☀; Определенно самое интересное на вид😍🔥; Люблю тебя, Корт ❤️ задай им; Моя русалка; Такая красивая 😍; Девушка, давай, тело!; Моя королева; Хорошего дня, королева! 🤍; Красиво ❤️», - пишут фанаты.

Не так давно 41-летняя Кортни Кардашьян оригинально посмеялась над фотосессией сестер – Ким, Кайли и Кендалл, которые в одинаковом белье решили прорекламировать бренд одежды и не пригласили ее саму.

Саму звезду это не сильно огорчило, и она даже показала себя в похожем белье в гардеробной. Сейчас Кортни хорошо проводит время на отдыхе и всячески демонстрирует, как ей хорошо отдыхается без лишнего внимания. В коралловом купальнике и с мокрыми локонами Кортни повернулась к камере спиной.

Напомним, сестренки Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян показали, кто горячее, приспустив наряды: "Как мамочка".

Как сообщала Politeka, горячая сестричка Кардашьян расставила ножки в сапожках, завлекая самым аппетитным: "Сделала мой день".

Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян в чулках эффектно вытянулась у камина, лишив слов даже дерзкую Ким: "Да, мамочка".