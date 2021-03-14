Олена Шоптенко зачарувала ніжним образом у дощовий день, написавши слова вдячності
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Олена Шоптенко в дощовий день зробила селфі за кермом свого авто.
На фото знаменитість позує в бежевому пальто і теплому макіяжі. За вікном - дощовий день, Олена сидить за кермом свого автомобіля, довірливо посміхаючись. Дівчина розмістила також пост в якому висловила подяку за підтримку.
Зірка "Танців з зірками" зізналася, що кожен пост в Instagram супроводжений її сумнівами і тривогами. Як зізналася Олена, вона турбується, чи зрозуміють її фанати, чи сподобається їм те, що створила знаменитість.
Олена пише: "Для мене підтримка - невіддільна частина розвитку. Кожен раз придумуючи, знімаючи та викладаючи будь-яке відео або фото в Instagram, я трохи сумніваюся і переживаю: "А мене зрозуміють? А чи сподобається? А чи надихне це? А потрібно це взагалі комусь і чи принесе користь?". А потім читаю ваші коментарі під своїми відео і розумію, що все не дарма", - написала вдячна артистка.
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Крім того, Шоптенко написала слова подяки всім, хто відгукується на її пости. "Спасибі вам велике, друзі! За коментарі, за відгуки, за думку, за критику і за підтримку! З вами хочеться рости і розвиватися❤️", - підсумувала дівчина.
Шанувальники підтримали свого кумира, підтримавши і похваливши за інтеренсний контент:
"Чудово виглядаєте🥰", "Ви неймовірна ❤️😮", "Ви неймовірна ❤️😮", "Ви класна!!!👏 🙌 ", "Боже яка красива", "Олено, головне позитив, музика🎶 у своїй душі та все буде добре😊", "Критики знайдуться всюди, головне не звертати на них увагу. Ви чудова 😍", - написали фанати своїй зірці.
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