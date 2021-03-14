У березні Україну знову накриють магнітні бурі, які позначаться на самопочутті багатьох людей

Так, погіршення геомагнітної обстановки в країні буде спостерігатися чотири дні-з 18 по 21 березня.

За даними лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, в цей період геомагнітна активність буде досягати межі G1.

Однак навіть слабка магнітна буря здатна негативно відіб'ється на здоров'ї метеозалежних людей.

У них можливі головні болі, запаморочення, спад працездатності, скачки тиску, а також проблеми з серцем. Тому в ці дні метеозалежним людям слід запастися ліками першої необхідності бути максимально акуратними на дорогах і в місцях великого скупчення людей.

Дуже важливо людям з групи ризику утриматися від спиртних напоїв в цей період.

Не варто вживати у великій кількості жирну, гостру і солону їжу, а також зменшити фізичне навантаження, і постаратися уникнути стресів.

Медики радять під час магнітних бур більше часу проводити на свіжому повітрі, тримати лікарські препарати напоготові, а також контролювати артеріальний тиск.

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