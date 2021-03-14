В марте Украину снова накроют магнитные бури, которые отразятся на самочувствии многих людей
Так, ухудшение геомагнитной обстановки в стране будет наблюдаться четыре дня – с 18 по 21 марта.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в этот период геомагнитная активность будет достигать предела G1.
Однако даже слабая магнитная буря способна негативно отразится на здоровье метеозависимых людей.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Тина Кароль в корсете с декольте не постеснялась показать фигуру: "К нам богиня сошла"
Участников "Голосу країни" уговаривают не доходить до финала, победитель раскрыл закулисье: "Тренеры совсем не такие..."
Дорофеева без макияжа и парика дала рассмотреть себя настоящую, разница очевидна: "Зачем, Наденька?"
Кароль на фоне слухов о романе с Даном Баланом впервые появилась в "беременном" платье: "Ну наконец-то..."
У них возможны головные боли, головокружения, спад работоспособности, скачки давления, а также проблемы с сердцем. Потому в эти дни метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей.
Очень важно людям из группы риска воздержать от спиртных напитков в этот период.
Не стоит употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу, а также уменьшить физическую нагрузку, и постараться избежать стрессов.
Медики советуют во время магнитных бурь больше времени проводить на свежем воздухе, держать лекарственные препараты наготове, а также контролировать артериальное давление.
Напомним, Огромный астероид неумолимо близится к Земле, ученые трубят об опасности: "Идет на максимальной скорости".
Как сообщала Politeka, "Шесть опасных аномалий": украинцев предупредили об испытаниях в марте, кто в группе риска.
Также Politeka писала, К Земле направляется астероид размером со стадион: "окажется на расстоянии...".