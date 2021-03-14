В марте Украину снова накроют магнитные бури, которые отразятся на самочувствии многих людей

Так, ухудшение геомагнитной обстановки в стране будет наблюдаться четыре дня – с 18 по 21 марта.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в этот период геомагнитная активность будет достигать предела G1.

Однако даже слабая магнитная буря способна негативно отразится на здоровье метеозависимых людей.

У них возможны головные боли, головокружения, спад работоспособности, скачки давления, а также проблемы с сердцем. Потому в эти дни метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей.

Очень важно людям из группы риска воздержать от спиртных напитков в этот период.

Не стоит употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу, а также уменьшить физическую нагрузку, и постараться избежать стрессов.

Медики советуют во время магнитных бурь больше времени проводить на свежем воздухе, держать лекарственные препараты наготове, а также контролировать артериальное давление.

Напомним, Огромный астероид неумолимо близится к Земле, ученые трубят об опасности: "Идет на максимальной скорости".

Как сообщала Politeka, "Шесть опасных аномалий": украинцев предупредили об испытаниях в марте, кто в группе риска.

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