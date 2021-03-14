Українська співачка Настя Каменських дала слабину, трохи побалувавши себе

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, на якому показала свій сніданок. Артистка, яка строго стежить за своїм харчуванням, показала, як іноді може побалувати себе солоденьким. На фото в тарілці Насті красувалися млинці, намазані шоколадною пастою.

Сама Каменських виглядала задоволеною і скуйовдженою. Вигляд солодощів її явно надихав.

"Так виглядає моє "іноді можна". Адже до цього останній раз готувала і їла млинці кілька років тому. Мені здається, всі їх люблять. І я не виняток! Тому сьогодні у мене cheat day. А взагалі я рада, що я прийшла до того, що я можу більш м'яко і розслаблено ставитися до обмежень в харчуванні, які я раніше собі практично не дозволяла. Тепер я з більшою легкістю дозволяю собі cheat days, а іноді навіть і cheat hours", - розповіла співачка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Така солодка намистинка", «Сладуся», "така мила", "а очі такі зробила, як ніби щось вкрала. Молодець! Потрібно частіше отримувати гормон щастя... зокрема від їжі», "Нямка", - пишуть користувачі Мережі.

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