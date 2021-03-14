Відома українська співачка Ірина Білик здивувала шанувальників атмосферним фото з ланцюгами

50-річна артистка поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Нещодавно Білик випустила кліп на свою пісню «Не стримуй погляд». Для цього відео співачка приміряла загадкові і в чомусь містичні образи з використанням безлічі ланцюгів. На новому фото зірка показала частину свого вбрання.

Так, на знімку співачка виставила перед собою руки, тим самим приховавши своє обличчя. Головною деталлю, яка тут же приковує увагу глядачів, стали незвичайні прикраси на руках знаменитості.

Вони являють собою безліч ланцюжків, які кріпляться до кожного пальця співачки і спускаються вниз до зап'ясть, переплітаючись між собою химерним чином. Виглядає це дуже вражаюче.

"Це фото вийшло абсолютно випадково, але на мій погляд воно дуже символічно...так і люди, переплітаються один з одним і несуть яскраву енергію...а як ви думаєте, енергію добра або ...?", - написала зірка в підписі до знімка.

Її шанувальники не змогли пройти повз цього атмосферного поста, і тут же почали відповідати на її питання.

"Сподіваюся, що енергію добра!", "Добра і любові", "ви – енергія добра і любові", - пишуть люди.

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