Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, блиснула соковитими місцями в маленькому костюмі

Шанувальники захоплюються фігурою знаменитості, тому мережа сповнена знімків їх кумира, повідомляє Politeka.net. Так, користувачі мережі створили фан-сторінку, в якій розмістили архивний знімок Кім у відвертому костюмі.

На фото Кім позувала в топіку з відвертим декольте, з якого мало не вистрибував бюст без білизни. Пишні груди заворожували погляд і здавалися просто бездоганними.

Також Кардашьян одягла міні-спідничку, що обтягнула її струнку талію і пишні стегна, частково завдяки яким вона прославилася.

Зірка демонструвала стрункі ніжки. Модель розпустила довге волосся, а завершили образ стильні аксесуари.

Модель дивилася в камеру і посміхалася.

"Бог-це жінка

Гаряча дівчина 🔥

Люби її💎 🦋", - написали автори поста.

За кілька годин публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів, адже група тільки набирає популярність.

"Гаряче", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян підтримує свої об'єми не тільки завдяки пластиці, але і заняттям спортом. Хоча вправлятися зірка стала тільки після вагітності, за час якої набрала багато зайвих кілограмів.

Крім того, зірка ТБ стежить за своїм харчуванням і енергією.

Красуня встає о четвертій ранку, щоб прийти на інтенсивне тренування.

Нагадавши, майже" холостячка " Кім Кардашьян з гордістю вип'ятила соковиті обсяги, облизавши пальчики.

Як повідомляла Politeka, що майже холостячка Кім Кардашьян в сміливих позах показала свої засмаглі " кульки".

Також Politeka писала, що майже" холостячка " Кім Кардашьян подражнила пляжними кадрами разом з дочкою.