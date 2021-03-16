Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, блеснула сочными местами в маленьком костюме

Поклонники восхищаются фигурой знаменитости, поэтому сеть полна снимков их кумира, сообщает Politeka.net. Так, пользователи сети создали фан-страничку, в которой разместили архивный снимок Ким в откровенном костюме.

На фото Ким позировала в топике с откровенным декольте, из которого чуть ли не выпрыгивал бюст без белья. Пышная грудь завораживала взгляд и казалась просто безупречной.

Также Кардашьян надела мини-юбочку, обтянувшую ее стройную талию и пышные бедра, отчасти благодаря которым она прославилась.

Звезда демонстрировала стройные ножки. Модель распустила длинные волосы, а завершили образ стильные аксессуары.

Модель смотрела в камеру и улыбалась.

"Бог - это женщина

Горячая девушка 🔥

Люби ее 💎🦋", - написали авторы поста.

За несколько часов публикация собрала десятки лайков и немного комментариев, ведь группа только набирает популярность.

"Горячо", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян поддерживает свои объемы не только благодаря пластике, но и занятиям спортом. Хотя упражняться звезда стала только после беременности, за время которой набрала много лишних килограммов.

Кроме того, звезда ТВ следит за своим питанием и энергией.

Красотка встает в четыре утра, чтобы прийти на интенсивную тренировку.

Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян с гордостью выпятила сочные объемы, облизав пальчики.

Как сообщала Politeka, что почти холостячка Ким Кардашьян в смелых позах показала свои загорелые "шарики".

Также Politeka писала, что почти "холостячка" Ким Кардашьян подразнила пляжными кадрами вместе с дочерью.