Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, блеснула сочными местами в маленьком костюме
Поклонники восхищаются фигурой знаменитости, поэтому сеть полна снимков их кумира, сообщает Politeka.net. Так, пользователи сети создали фан-страничку, в которой разместили архивный снимок Ким в откровенном костюме.
На фото Ким позировала в топике с откровенным декольте, из которого чуть ли не выпрыгивал бюст без белья. Пышная грудь завораживала взгляд и казалась просто безупречной.
Также Кардашьян надела мини-юбочку, обтянувшую ее стройную талию и пышные бедра, отчасти благодаря которым она прославилась.
Звезда демонстрировала стройные ножки. Модель распустила длинные волосы, а завершили образ стильные аксессуары.
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Модель смотрела в камеру и улыбалась.
"Бог - это женщина
Горячая девушка 🔥
Люби ее 💎🦋", - написали авторы поста.
За несколько часов публикация собрала десятки лайков и немного комментариев, ведь группа только набирает популярность.
"Горячо", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян поддерживает свои объемы не только благодаря пластике, но и занятиям спортом. Хотя упражняться звезда стала только после беременности, за время которой набрала много лишних килограммов.
Кроме того, звезда ТВ следит за своим питанием и энергией.
Красотка встает в четыре утра, чтобы прийти на интенсивную тренировку.
Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян с гордостью выпятила сочные объемы, облизав пальчики.
Как сообщала Politeka, что почти холостячка Ким Кардашьян в смелых позах показала свои загорелые "шарики".
Также Politeka писала, что почти "холостячка" Ким Кардашьян подразнила пляжными кадрами вместе с дочерью.