Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, блеснула формами в белье

Красотка перенесла несколько пластических операций, и теперь с гордостью демонстрирует результаты работы хирургов, пишет Politeka.net.

Поклонники вспоминают горячие образы знаменитости в фан-группах. Так, в этот раз Ким позировала в белье почти телесного цвета.

Большую грудь обтянул тесный лифчик, и они едва ли не выпрыгивала из него. Красотка натянула трусики повыше, демонстрируя бедра и упругие ягодицы.

Звезда держала в руке длинную розу, разместив ее между грудью. Красивая цепочка на шее завораживающе сияла.

На другом кадре модель позировала в розовом тесном белье.

Ким присела согнув коленки, она испачкала палец в креме торта и облизала его.

"Соблазнительная 🤤😍🧁 •", - написал автор поста.

За девять часов пост собрал сотни лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу приятных комментариев.

"Божественная привлекательность", - написал один из поклонников.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Ким Кардашьян разводится с рэпером Канье Уэстом. Пара заключила брачный контракт, что значительно упростит раздел их имущества, стоимость которого оценивается в 2,1 млрд долл.

Сложнее будет с разделом общей недвижимости и дорогих «игрушек» бывших супругов.

Известно, что Ким и Канье в течение последнего года проходили терапию и обсуждали возможный развод и воссоединение, но последнего не получилось.

Напомним, томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини.