Відомий співак соліст легендарної групи "Ласковий май" Юрій Шатунов розплакався зустрівши свого покровителя Сергія Кузнєцова
Як передає Politeka.net, Кузнєцов був тією людиною, яка побачила в юному шатунові задатки зірки. Як відомо, Юрій був сиротою, Кузнєцов взяв його на поруки, і перетворив на улюбленця всіх дівчат 90-х. Саме Кузнєцов заснував групу "Ласковий май", але перервавши зв'язок з колективом, став "зазирати в пляшку" та тепер животіє в злиднях. Про це стало відомо з шоу Малахова на Youtube-каналі.
47-річний Шатунов зізнається, що домігся слави та навіть тепер збирає зали, тільки завдяки Сергію Кузнєцову.
Це він, побачивши в Підлітку таланти, зміг "створити" його. Разом з Кузнєцовим Шатунов створив кілька хітів для "ласкавого мая"
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При зустрічі на програмі, Шатунов не зміг стримати сліз. Артист заявив, що сильно хвилюється за Сергія. Відомо, що Шатунов живе в Німеччині, але Кузнєцова підтримує фінансово.
"Це так несподівано, ми давно не бачилися... всі ці роки я допомагаю йому всім, чим можу. За контрактом я його до кінця життя забезпечую", - зворушився співак.
Зараз Кузнєцов живе зі своєю 90-річною матір'ю у двокімнатній квартирі, за словами музиканта, доходу чоловік не має і розраховує тільки на пенсію. Він зізнався, пішов з групи тому, що йому багато перестало подобатися.
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