Известный певец солист легендарной группы "Ласковый май" Юрий Шатунов расплакался встретив своего покровителя Сергея Кузнецова

Как передает Politeka.net, Кузнецов был тем человеком, который увидел в юном Шатунове задатки звезды. Как известно Юрий был сиротой, Кузнецов взял его на поруки, и превратил в любимчика всех девчонок 90-х. Именно Кузнецов основал группу "Ласковый май", но прервав связь с коллективом, стал пить и теперь прозябает в нищете. Об этом стало известно из шоу Малахова на Youtube-канале.

47-летний Шатунов признается, что добился славы и даже теперь собирает залы, только благодаря Сергею Кузнецову.

Это он, увидев в подростке таланты, смог "создать" его. Вместе с Кузнецовым Шатунов создал несколько хитов для "Ласкового мая"

При встрече на программе, Шатунов не смог сдержать слез. Артист заявил, что сильно волнуется за Сергея. Известно, что Шатунов живет в Германии, но Кузнецова поддерживает финансово.

"Это так неожиданно, мы давно не виделись… Все эти годы я помогаю ему всем, чем могу. По контракту я его до конца жизни обеспечиваю", — растрогался певец.

Сейчас Кузнецов живет со своей 90-летней матерью в двухкомнатной квартире, по словам музыканта, дохода мужчина не имеет и рассчитывает только на пенсию. Он признался, ушел потому, что в группе ему многое перестало нравиться.

Напомним, что звездной участнице шоу "Маска" понадобилась срочная помощь, Полякова не выдержала: "Ей плохо!".

Как сообщала Politeka жизнь Шатунова из "Ласкового мая" под угрозой, заявление продюсера: "От легких ничего не осталось".

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