Претендент на руку і серце "Холостячки" Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко поділився тривожною новиною

Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram Олексій Тригубенко, фіналіст реаліті-шоу "Холостячка" зізнався, що захворів на коронавірус.

Він звернувся до своїх шанувальників, заявивши, що повторний тест на COVID-19, який він зробив у понеділок, підтвердив у нього небезпечне захворювання. Попри це Олексій намагався залишатися бадьорим. Він сказав, що залишився вдома, відпочиває:

"Доброго ранку, понеділок мій улюблений день, але він почався з того, що зранку мені стало погано. Сьогодні прокинувся з високою температурою. Сходив в поліклініку, здав повторний тест і він підтвердив, що у мене COVID. Тому я сьогодні вдома, відпочиваю на віддаленці".

Також Олексій подякував своїм шанувальникам за підтримку.

"Спасибі велике за ваші повідомлення. Відчуваю підтримку. Зараз температура 37,7, слабкість і ломота. Бережіть себе".

Нагадаємо, Олексій Тригубенко дійшов до фіналу проєкту "Холостячка" і став на один щабель з Олександром Еллертом у боротьбі за серце актриси Ксенії Мішиної. Після проєкту Олександр зізнавався, що Олексій Трегубенко був сильним суперником і теж мав шанси на успіх, адже опинився у фіналі та став фаворитом Ксенії Мішиної. Однак, за словами Олександра, Олексій занадто ідеальний, і це підозріло.

Варто сказати, що Тригубенко прийшов на проєкт "закохатися", і був пригнічений, коли Ксенія вибрала не його. Однак в одному з інтерв'ю, Тригубенко заявив, що став більш популярний у жінок.

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