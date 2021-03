Улюблениця мільйонів, телеведуча Леся Нікітюк, з самого ранку привернула увагу кумедним відео в автомобілі, засвітивши "поцілунки" на своїх довжелезних ніжках

Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram популярна телеведуча розмістила коротке відео з салону свого автомобіля. Красуня не стала показувати своє обличчя, а акцентувала на ніжках.

Напевно всім відомі довгі ідеальні ніжки телеведучої. А тепер на кожній з них виблискує соковитий червоний поцілунок.

Поки Леся їде на роботу, вона підспівує Світлані Лободі, яка звучить в цей час в її авто.

"А може, до біса любов", - підспівує Леся відомій співачці.

Після забавного відео в машині, Леся продовжує епатувати публіку. У студії дівчина показує вбрання для своєї улюбленої рубрики"This is my look of the day". На Лесі білосніжна довга сорочка яка визирає з-під піджака кремового кольору. Знаменитість виглядає дуже стрункою і її ніжки посипані поцілунками, так і ваблять шанувальників.

Леся розповіла, що сьогодні проходять фінальні зйомки шоу "Ліпсінк Батл", поцілувала ніжки з'єднавши їх "губками" один до одного. А також показала своїх подружок, які знаходиться в гримерці.

Нещодавно Леся повернулася з Туреччини де провела кілька казкових днів. Ми писали, що дівчина позувала на скелястому березі, будучи в "повітряній" сорочці небесного кольору і білих штанях. На голові у неї була пов'язка з квітковим принтом, а в руках дівчина тримала маленьку сумочку їй в тон. Вітер грав в її розпущеному волоссі, а сама Нікітюк, в романтичному образі, милувалася розкішними видами на море.

