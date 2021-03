Любимица миллионов, телеведущая Леся Никитюк, с самого утра привлекла внимание забавным видео в автомобиле, засветив "поцелуйчики" на своих длиннющих ножках

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм популярная телеведущая разместила короткое видео из салона своего автомобиля. Красотка не стала показывать свое лицо, а акцентировала внимание на ножках.

Наверняка всем известны длинные идеальные ножки телеведущей. А теперь на каждой из них сверкает сочный алый поцелуй.

Пока Леся едет на работу, она подпевает Светлане Лободе, которая звучит в это время в ее авто.

"А может, к черту любовь", - подпевает Леся известной певице.

После забавного видео в машине, Леся продолжает эпатировать публику. В студии девушка показывает наряд для своей любимой рубрики "This is my look of the day". На лесе белоснежная длинная рубашка которая выглядывает из-под пиджака кремового цвета. Знаменитость выглядит очень стройной и ее ножки усыпанные поцелуями, так и манят поклонников.

Леся рассказала, что сегодня проходят финальные съемки шоу "Липсинк Батл", поцеловала ножки соединив их "губками" друг к другу. А также показала своих подружек, которые находится в гримерке.

Недавно Леся вернулась из Турции где провела несколько сказочных дней. Мы писали, что девушка позировала на скалистом берегу, будучи в "воздушной" рубашке небесного цвета и белых штанах. На голове у нее была повязка с цветочным принтом, а в руках девушка держала маленькую сумочку ей в тон. Ветер играл в ее распущенных волосах, а сама Никитюк, в романтическом образе, любовалась роскошными видами на море.

