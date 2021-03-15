Известная украинская телеведущая Леся Никитюк оценила шутку своей коллеги по шоу-бизнесу, звезды «Женского квартала» Татьяны Песик

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая опубликовала видео, на котором она просматривала отрывок пародии на себя. Татьяна Песик в белом парике удачно пародировала Лесю. На сцене «Квартала» разыгрывали аналог шоу «Право на владу». Только переименовали его в шоу «Права на Лесю».

«Ребятки браво. Пародия на Ивановну», - подписала Никитюк видео.

В процессе номера Песик вспомнила и про любимого пса Никитюк Рафика. Она показала его фото, указав на то, что пес является очень популярным, поскольку собирает сотни тысяч лайков. Леся шутку оценила, и начала громко смеяться.

«Татьяна, ты шикарная. Прямо как я», - добавила довольная Леся.

Стоит отметить, что и сама Леся готовится принять участие в шоу пародий «Липсинк батл». Уже известно, что Никитюк будет изображать певицу Адель. Против нее в батле выйдет Павел Зибров.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала, как проводит день после 8 Марта. Девушка позировала в домашнем образе с бокалом вина. На столе можно заметить пустые бутылки из-под алкоголя.

Напомним, что Никитюк в черном лифчике и кожаных штанах опозорилась с самого утра: "Боже, какая негожая православная".

Как сообщала Politeka, полураздетая Леся Никитюк с раздвинутыми ногами решила немного подерзить: "Джей Ло в молодые годы".

Также Politeka писала, что скандальная Никитюк в Турции неожиданно попросила прощения у украинцев: "Ух, вы Леся отдыхаете...".