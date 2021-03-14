Телеведуча Леся Нікітюк показала задоволене пікантне фото в невідповідний день
З самого ранку Леся Нікітюк вирішила порадувати шанувальників пікантним кадром, який відразу ж сполошив мережу. Справа в тому, що Нікітюк хвалилася фігурою в чорному топі-ліфі і шкіряних вузьких штанях.
Сидячи на дивані, зірка розташувалася так, що виставила все найголовніше напоказ в досить вальяжній позі. Проте, через дві хвилини, артистка поспішила видалити публікацію, щоб не розсердити власну аудиторію.
Як виявилося, зірка врахувала увагу віруючих шанувальників, які в цей день нагадали про знакову дату:
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"Доброго ранку! Всіх з прощеним Воскресінням! Слава богу, я встигла видалити цю напівголу фотку. Боже, яка негожа православна... " » - у звичній манері підмітила Леся, поправляючи волосся. Своєю думкою про це Нікітюк поділилася в розділі Сторі.
Також Леся показала, як була зображена біля красивого палацу, на прогулянку вона вийшла в стильному образі зі стаканчиком кави в руках. Перед камерою красуня з'явилася в чорних шкіряних брюках і бежевому бомбері з цікавим малюнком. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка.
"У нас теж є прекрасні клініки, де можна обстежитися", "заздріть мовчки", "Леся, ви дуже схожі на актрису, яка грала Хюррем, Мер'єм Узерлі", "красива", "чарівна Леся", - пишуть в коментарях до фото Нікітюк.
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