Телеведущая Леся Никитюк показала довольное пикантное фото в неподходящий день

С самого утра Леся Никитюк решила порадовать поклонников пикантным кадром, который сразу же всполошил сеть. Дело в том, что Никитюк хвастнула фигурой в черном топе-лифе и кожаных узких штанах.

Сидя на диване, звезда расположилась так, что выставила все самое главное напоказ в довольно вальяжной позе. Тем не менее, через две минуты, артистка поспешила удалить публикацию, чтобы не рассердить собственную аудиторию.

Как оказалось, звезда учла внимание верующих поклонников, которые в этот день напомнили о знаковой дате:

«Доброе утро! Всех с прощенным воскресением! Слава богу, я успела удалить эту полуголую фотку. Боже, какая негожая православная…», - в привычной манере подметила Леся, поправляя волосы. Своим мнением об этом Никитюк поделилась в разделе Стори.

Также Леся показала, как была запечатлена возле красивого дворца, на прогулку она вышла в стильном образе со стаканчиком кофе в руках. Перед камерой красотка появилась в черных кожаных брюках и бежевом бомбере с интересным рисунком. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

"У нас тоже есть прекрасные клиники, где можно обследоваться", "Завидуйте молча", "Леся, вы очень похожи на актрису, которая играла Хюррем, Мерьем Узерли", "Красивая", "Очаровательная Леся", - пишут в комментариях к фото Никитюк.

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